Буднік оформив дуль за Левадію у матчі чемпіонату Естонії – українець очолив гонку бомбардирів

Іспанія — 00:28 2861
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Валенсія вдома впевнено перемогла Реал – Зідан зазнав першої поразки після повернення у Мадрид
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Ман Сіті – Кардіфф: "містяни" легко повернулися на вершину АПЛ, Зінченко допоміг забити перший гол і отримав травмуАнглія — 3 квіт 1850
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Зінченко травмувався в матчі з Кардіффом і достроково покинув полеАнглія — 3 квіт 6891
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Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу – як це булоУкраїна — 3 квіт 7142
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