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Буднік оформив дуль за Левадію у матчі чемпіонату Естонії – українець очолив гонку бомбардирів

06:30 1989 Читать на русском
Буднік оформив дуль за Левадію у матчі чемпіонату Естонії – українець очолив гонку бомбардирів
Євген Буднік / фото: ФК Металіст

Дубль Євгена Будніка приніс перемогу Левадії над Нарвою у матчі 4-го туру естонської першості.

Український форвард відзначився двічі впродовж трьох хвилин. Спершу Євген реалізував пенальті на 34-й хвилині, а вже на 36-й оформив дубль. Нарва спромоглася скоротити відставання, однак відновити паритет у зустрічі так і не змогла. Поєдинок завершився перемогою Левадії з рахунком 2:1.

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Зазначимо, що у звітному матчі також взяли участь українці Юрій Ткачук і Ігор Жураховський. У поточному сезоні чемпіонату Естонії Буднік забив вже 6 голів у 4-х матчах. Левадія наразі з 12-ма пунктами очолює турнірну таблицю.

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Світ Українці за кордоном Ігор Жураховський Ігор Жураховський Левадія Левадія Нарва Нарва Євген Буднік Євген Буднік Юрій Ткачук Юрій Ткачук
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