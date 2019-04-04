Будник оформил дубль за Левадию в матче чемпионата Эстонии – украинец возглавил гонку бомбардиров

Дубль Евгения Будника принес победу Левадии над Нарвой в матче 4-го тура эстонского первенства.

Украинский форвард отличился дважды в течение трех минут. Сначала Евгений реализовал пенальти на 34-й минуте, а уже на 36-й оформил дубль. Нарва смогла сократить отставание, однако восстановить паритет во встрече так и не смогла. Поединок завершился победой Левадии со счетом 2:1.

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Отметим, что в отчетном матче также приняли участие украинцы Юрий Ткачук и Игорь Жураховский. В текущем сезоне чемпионата Эстонии Будник забил уже 6 голов в 4-х матчах. Левадия пока с 12-ю пунктами возглавляет турнирную таблицу.

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