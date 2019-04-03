Зінченко травмувався в матчі з Кардіффом і достроково покинув поле

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко зазнав травми в поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Кардіффа й був замінений у першому таймі.

Українець в одному з епізодів потягнув задню поверхню стегна.

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Лікарі не зуміли допомогти Зінченку й тренерський штаб "містян" змушений був провести заміну. На 19-й хвилині замість номінального хавбека, який на Етіхаді грає зліва в обороні, вийшов Кайл Вокер. Англієць зайняв місце на правому фланзі захисту, а на лівий перебрався універсал Даніло.

Відзначимо, що наразі в поєдинку Манчестер Сіті – Кардіфф триває перший тайм. Рахунок – 1:0 на користь Сіті. Гол забив Кевін де Брюйне.