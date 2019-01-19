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Шахтар отримає 50% від суми, якщо Зоря продасть Будківського, – Бурбас

20:27 161 Читать на русском
Шахтар отримає 50% від суми, якщо Зоря продасть Будківського, – Бурбас
Пилип Будківський / Соцмережі

Футбольний журналіст Ігор Бурбас поділився подробицями переходу Пилипа Будківського у луганську Зорю.

"Бажаю Будківському реабілітувати колись успішну кар’єру, яка дозволяла називатися українським збірником! Для Зорі мега вигідний трансфер.

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Безкоштовно луганці взяли форварда, саме якого і потребували. А от вже при перепродажу доведеться із Шахтарем ділитися виручкою – 50 на 50", – написав Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

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Нагадаємо, нещодавно Зоря оголосила про підписання Пилипа Будківського, контракт укладено на 2,5 роки. Останньою командою 26-річного форварда була Сошо.

Теги
Шахтар Шахтар Пилип Будківський Пилип Будківський Зоря Зоря Ігор Бурбас
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