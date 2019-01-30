"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат

Мар'ян Швед усе ніяк не може офіційно перейти в Селтік, а фанати шотландського чемпіона починають нервувати. "Футбол 24" зібрав реакцію вболівальників на перехід найкращого бомбардира Карпат 2018/19.
Ще в понеділок, 28-го січня, стало відомо, що 21-річний новачок збірної України проходить медогляд у Селтіку. Раніше головний тренер "хлопців" Брендан Роджерс заявляв, що сподівається завершити цей трансфер на ранньому початку тижня, але ось уже середа, дедлайн наближається блискавичними кроками – а віз і нині там. Деякі нетерплячі фанати шотландського гранда починають непокоїтись, що до кінця 31 січня їхній улюблений клуб так нікого й не підпише. На порядку денному ще декілька трансферів, серед яких прихід такого бажаного правого захисника (говорять про Джеремі Толяна з Борусії Д та Роберта Гумни з Леха). Роботи ще багацько, тому затягування підписання лідера Карпат тривожить вболівальників.
"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у Динамо
Цікаво, що перехід кожного зі згаданих претендентів на місце фулбека оцінюють у понад 4 мільйони фунтів, що суттєво більше, ніж отримає львівський клуб за свого бомбардира (приблизно 1,75 млн фунтів). При цьому Толян і Гумни не відіграли в поточному сезоні й 10 матчів на двох! Ех, низько цінять українських талантів на європейському ринку... Але є хороші новини. Перший позитив Швед, якого рекомендував Шевченко, може відчути вже незабаром – один з його численних конкурентів покидає Селтік. Льюїс Морган близький до переходу на правах оренди в Сандерленд. Залишаються "лише" 6 інших кандидатів на місце крайніх форвардів: Раян Крісті, Скотт Сінклейр, Джеймс Форрест, Джонатан Хейс, Олівер Бурке та Тімоті Веа. Двоє останніх прийшли також взимку.
Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду: є 2 варіанти
Популярний фанатський ресурс Read Celtic провів опитування, чи задоволені підписанням українського вінгера вболівальники "обручів". Відразу 83% схвалили трансфер Шведа, а майже 90 фанів проти. У мережі думки розділись за схожими пропорціями.
"Шведа усе ще не оголосили офіційно. Те, що ми любимо", – пише фанат Селтіка. Йому відповідають: "Чекаю, чи прийде хтось ще і чи не буде він нашим останнім трансфером під дедлайн. Це все драматично. Оголосять о десятій вечора (північ за київським часом, – прим. "Футбол 24"). Гарантовано".
"Це те саме обстеження, яке було ще вчора?" – кепкують фанати у відповідь на вчорашню публікацію шотландського Sky Sports. "Найдовший медогляд в історії футболу".
"Не можу дочекатись, коли Селтік оголосить підписання Шведа за хвилину до дедлайну, щоб сказати нам, що він йде в оренду".
"Швед проходить найдовший у футбольній історії медогляд. Чи нікого немає на місці? Нехай хтось повернеться і скаже йому, що він може злізти з бігової доріжки та отримати сендвіч чи щось подібне", – ще один дошкульний коментар, який набирає багато лайків. "Він просто стоїть у центрі Селтік Парк, чекаючи, коли запалять вогні дискотеки".
"Знаєш, ми обожнюємо медогляди, які тривають 3 дні".
Хоч хтось прибув у Глазго Аеропорт. Фанати Селтіка тролять, що замість Шведа медогляд цього ранку готується пройти шотландський співак.
"Коли Селтік приберіг оголошення Шведа на останні години до закриття трансферного вікна".
Дехто відводить Шведу місце на правому краю атаки поруч з іншими новачками Байо та Веа у двобоях з Валенсією в Лізі Європи.
"Селтік підписує 18-річного Івена Хендерсона після одного виступу на професійному рівні. Фанати: "чудова угода, інвестуємо в майбутнє, це хочеться бачити надалі". Селтік підписує високо оціненого 21-річного гравця збірної України Мар'яна Шведа. Фанати: "Що за на* Селтік", – ще один популярний твіт.
"Оголосіть Франсуа, Шведа, Толяна або хоча б будь-кого"
"Оце буде кайф, коли Гутмана і Шведа (гравця, яким тренер наче й не зацікавлений) оголосять за 5 хвилин до 12-ї дедлайну. І тоді Ловвелл (виконавчий директор Селтіка, – прим. "Футбол 24") прийде та скаже нам, як вони старались провести трансфери на межі".
"Не розумію, чому він каже, що нам не потрібен Швед через "мільйон" вінгерів. Чи багато з них зараз просуваються до основи. Форрест показував найкращу форму, коли на нього тиснув Робертс", – є й такі думки, що Шведу краще залишитись, аби покращити конкуренцію та гру партнерів.
"Трохи безглуздо здавати його в оренду. Йому ж не 16. Та й важко сказати, що ми блискуче виступаємо на флангах. Дайте хлопчині шанс". Є й критика: "Брендан ніколи не стежив за ним і не просив. Нам потрібні захисники".
"Може, в підсумку я виглядатиму по-дурному, але маю відчуття, що цей Швед стане знахідкою для Селтіка. Його обробка, швидкість і те, як забиває – це клас".
"Навіщо підписувати Шведа і відразу здавати його в оренду? Виглядає справжнім талантом. Якщо у нас забагато вінгерів, віддайте таких, як Хейс"