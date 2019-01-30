"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат

Мар'ян Швед усе ніяк не може офіційно перейти в Селтік, а фанати шотландського чемпіона починають нервувати. "Футбол 24" зібрав реакцію вболівальників на перехід найкращого бомбардира Карпат 2018/19.

Ще в понеділок, 28-го січня, стало відомо, що 21-річний новачок збірної України проходить медогляд у Селтіку. Раніше головний тренер "хлопців" Брендан Роджерс заявляв, що сподівається завершити цей трансфер на ранньому початку тижня, але ось уже середа, дедлайн наближається блискавичними кроками – а віз і нині там. Деякі нетерплячі фанати шотландського гранда починають непокоїтись, що до кінця 31 січня їхній улюблений клуб так нікого й не підпише. На порядку денному ще декілька трансферів, серед яких прихід такого бажаного правого захисника (говорять про Джеремі Толяна з Борусії Д та Роберта Гумни з Леха). Роботи ще багацько, тому затягування підписання лідера Карпат тривожить вболівальників.

"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у Динамо

Цікаво, що перехід кожного зі згаданих претендентів на місце фулбека оцінюють у понад 4 мільйони фунтів, що суттєво більше, ніж отримає львівський клуб за свого бомбардира (приблизно 1,75 млн фунтів). При цьому Толян і Гумни не відіграли в поточному сезоні й 10 матчів на двох! Ех, низько цінять українських талантів на європейському ринку... Але є хороші новини. Перший позитив Швед, якого рекомендував Шевченко, може відчути вже незабаром – один з його численних конкурентів покидає Селтік. Льюїс Морган близький до переходу на правах оренди в Сандерленд. Залишаються "лише" 6 інших кандидатів на місце крайніх форвардів: Раян Крісті, Скотт Сінклейр, Джеймс Форрест, Джонатан Хейс, Олівер Бурке та Тімоті Веа. Двоє останніх прийшли також взимку.

Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду: є 2 варіанти

Популярний фанатський ресурс Read Celtic провів опитування, чи задоволені підписанням українського вінгера вболівальники "обручів". Відразу 83% схвалили трансфер Шведа, а майже 90 фанів проти. У мережі думки розділись за схожими пропорціями.

"Шведа усе ще не оголосили офіційно. Те, що ми любимо", – пише фанат Селтіка. Йому відповідають: "Чекаю, чи прийде хтось ще і чи не буде він нашим останнім трансфером під дедлайн. Це все драматично. Оголосять о десятій вечора (північ за київським часом, – прим. "Футбол 24"). Гарантовано".

Waiting to see if we get anyone else in and if not he’ll be the deadline signing! All dramatic and that! — Stephen Smith (@steviereigate) 30 січня 2019 р.

"Це те саме обстеження, яке було ще вчора?" – кепкують фанати у відповідь на вчорашню публікацію шотландського Sky Sports. "Найдовший медогляд в історії футболу".

That the same medical he was having yesterday ? — Andy Bhoy McNamaRA (@andymcnamara88) 29 січня 2019 р.

"Не можу дочекатись, коли Селтік оголосить підписання Шведа за хвилину до дедлайну, щоб сказати нам, що він йде в оренду".

Canny wait till Celtic announce Marian Shved 1 minute before the deadline just to tell us that he'll be sent back out on loan — Wolfe Of Parkhead ?????? (@ParkheadWolfe) 30 січня 2019 р.

"Швед проходить найдовший у футбольній історії медогляд. Чи нікого немає на місці? Нехай хтось повернеться і скаже йому, що він може злізти з бігової доріжки та отримати сендвіч чи щось подібне", – ще один дошкульний коментар, який набирає багато лайків. "Він просто стоїть у центрі Селтік Парк, чекаючи, коли запалять вогні дискотеки".

He’s standing in the centre circle at Celtic Park waiting on the disco lights starting — Joe (@onekinghenrik) 29 січня 2019 р.

"Знаєш, ми обожнюємо медогляди, які тривають 3 дні".

rab u know we love a 3 day medical — Paul (@snidey_bhoy) 30 січня 2019 р.

Хоч хтось прибув у Глазго Аеропорт. Фанати Селтіка тролять, що замість Шведа медогляд цього ранку готується пройти шотландський співак.

Maryan Shved at Glasgow Airport this morning before completing his medical pic.twitter.com/BsWxcmrYea — Rikos (@Rikos67_) 29 січня 2019 р.

"Коли Селтік приберіг оголошення Шведа на останні години до закриття трансферного вікна".

When Celtic keep the Shved announcement until the hours prior to the window closing pic.twitter.com/ohL08TJ34g — Celtic FC Fans & News (@Celtic1888News) 29 січня 2019 р.

Дехто відводить Шведу місце на правому краю атаки поруч з іншими новачками Байо та Веа у двобоях з Валенсією в Лізі Європи.

Bain

Lustig Ajer Boyata Izaguirre

McGregor Christie

Henderson

Shved Bayo Weah



Team to face Valencia x — Martino (@martino67_) 29 січня 2019 р.

"Селтік підписує 18-річного Івена Хендерсона після одного виступу на професійному рівні. Фанати: "чудова угода, інвестуємо в майбутнє, це хочеться бачити надалі". Селтік підписує високо оціненого 21-річного гравця збірної України Мар'яна Шведа. Фанати: "Що за на* Селтік", – ще один популярний твіт.

*Celtic sign 18 year old Ewan Henderson after one professional appearance*



Fans: "great business, investing for the future, that's what I like to see!"



*Celtic sign hotly rated 21 year old Ukrainian internationalist Maryan Shved*



Fans: "what in the ACTUAL FUCK CELTICCCCCC!!!" — Bhoys n the Hood (@BhoysNTheHood) 29 січня 2019 р.

"Оголосіть Франсуа, Шведа, Толяна або хоча б будь-кого"

Announce Francois, Shved, Toljan or literally anyone @CelticFC — James Campbell (@underagemaddog) 29 січня 2019 р.

"Оце буде кайф, коли Гутмана і Шведа (гравця, яким тренер наче й не зацікавлений) оголосять за 5 хвилин до 12-ї дедлайну. І тоді Ловвелл (виконавчий директор Селтіка, – прим. "Футбол 24") прийде та скаже нам, як вони старались провести трансфери на межі".

"Не розумію, чому він каже, що нам не потрібен Швед через "мільйон" вінгерів. Чи багато з них зараз просуваються до основи. Форрест показував найкращу форму, коли на нього тиснув Робертс", – є й такі думки, що Шведу краще залишитись, аби покращити конкуренцію та гру партнерів.

Don’t get why he doesn’t think we need Shved cause we have “millions” how many of our wingers are actually pushing for a first 11 spot. Forrest was at his best when Roberts was behind him — John Hodge (@19jhodgkiss) 28 січня 2019 р.

"Трохи безглуздо здавати його в оренду. Йому ж не 16. Та й важко сказати, що ми блискуче виступаємо на флангах. Дайте хлопчині шанс". Є й критика: "Брендан ніколи не стежив за ним і не просив. Нам потрібні захисники".

Bit pointless loaning him out. He’s no 16. And hardly say we are brilliant on the wings. Give the boy a shot. — Mark (@Duffbhoy1983) 28 січня 2019 р.

"Може, в підсумку я виглядатиму по-дурному, але маю відчуття, що цей Швед стане знахідкою для Селтіка. Його обробка, швидкість і те, як забиває – це клас".

Might end up looking stupid for this but I have a feeling this boy Shved is gonna be a cracker for Celtic. His touch, pace and the way he strikes the ball is class #calmdoonwewillgetarightback — Kev C (@Chocolateknee) 28 січня 2019 р.

"Навіщо підписувати Шведа і відразу здавати його в оренду? Виглядає справжнім талантом. Якщо у нас забагато вінгерів, віддайте таких, як Хейс"