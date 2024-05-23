У четвер, 23 травня, УЄФА повідомив про санкції щодо трьох представників Барселони: головного тренера Хаві, капітана команди Серхі Роберто і тренера воротарів Хосе Рамона де ла Фуенте.

Хаві, Роберто і де ла Фуенте протестували проти суддівських рішень і поводилися неналежно під час матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ. Як інформує Marca, Хаві і Роберто отримали два матчі дискваліфікації на єврокубки, а де ла Фуенте відбувся одним матчем бану.

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У тій зустрічі з ПСЖ Хаві був вилучений з технічної зони за удар по телевізійній камері – у такий спосіб наставник "блаугранас" протестував проти рішення румунського арбітра Іштвана Ковача.

Примітно, що Серхі Роберто не брав участі в цій грі через дискваліфікацію. Це не завадило капітану команди висловити протест діям арбітра.

Барселона була оштрафована на 60 тисяч євро: 26 тисяч євро клубу доведеться заплатити за неналежну командну поведінку, 26 250 євро – за кидання вболівальниками сторонніх предметів на поле, 5 тисяч євро – за несанкціоноване вторгнення на ігрове поле.

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