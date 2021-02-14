Двоє зловмисників, одягнуті у чорний одяг та балаклави, проникли у маєток Карло Анчелотті в Кросбі, повідомляє Sky Sports.

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Грабіжники встигли забрати сейф, після чого були налякані дочкою керманича Евертона. Ніхто з присутніх у будинку не постраждав, а самого дон Карло на цей момент вдома не було. Поліція розпочала розслідування інциденту.

Зауважимо, на команду Анчелотті сьогодні, 14 лютого, очікує протистояння з Фулхемом – одним із аутсайдерів АПЛ.

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