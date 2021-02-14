Двое злоумышленников, одетых в черную одежду и балаклавы, проникли во владения Карло Анчелотти в Кросби, сообщает Sky Sports.

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Грабители успели забрать сейф, после чего были напуганы дочерью тренера Эвертона. Никто из присутствующих в доме не пострадал, а самого дон Карло в данный момент дома не было. Полиция начала расследование инцидента.

Заметим, команду Анчелотти сегодня, 14 февраля, ожидает противостояние с Фулхэмом – одним из аутсайдеров АПЛ.

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