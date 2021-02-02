Поразка від Лор'яна не стала найприкрішою новиною для нападника ПСЖ Мауро Ікарді за останні кілька днів.

30 січня зловмисники проникли у будинок зірки ПСЖ Мауро Ікарді та викрали речей на близько 400 тисяч євро, повідомляє L'Equipe.

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У цей час аргентинець готувався до виїзного поєдинку проти Лор'яна, де підопічні Почеттіно зазнали фіаско (2:3). На щастя, у домі була відсутня також і дружина гравця Ванда Нара, тому ніхто не постраждав.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 9 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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