"Для нас Динамо – визначний, рідний клуб, який дуже багато нам дав і зробив з Андрія спортсмена, професійного футболіста, яким він є зараз. Звичайно, ми стежимо за всіма матчами. Навіть якщо Андрій не вдома, то я все одно дивлюся матч Динамо і вболіваю.

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Звичайно, в Андрія є мрія повернутися в Динамо, всі про це знають. Для нього це дуже важливий клуб у його кар’єрі. Будемо сподіватися, що це станеться, але коли – ніхто не може знати", – сказала Інна в інтерв'ю YouTube-каналу Анни Ребрової.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Динамо з 2006 по 2017 роки. Після року перебування у дортмундській Борусії чотири сезони провів у Вест Хемі. Нині Андрій захищає кольори Аль-Айна.

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