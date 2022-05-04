"До того, що в нас дворазові тренування, ми готові. Нам потрібно набирати форму. Я себе почуваю добре. Ми в Шахтарі зіграли декілька матчів, так що, в принципі, втягнулися. Але все одно ще є куди рости.

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Я постійно на телефоні, постійно дивлюся новини. В мене залишилися батьки в Києві, а в моєї дружини – під Маріуполем. Так що навіть на зв’язок не завжди вдається вийти. Завжди з нетерпінням чекаю від них дзвінка.

Ми працюємо для того, щоб подарувати людям позитивні емоції. Будемо старатися, будемо "пихтіти" для того, щоб добитися результату для нашої країни", – сказав Конопля у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України продовжує збір у Словенії. Наразі у таборі "синьо-жовтих" 11 гравців. Вже у четвер, 5 травня, до національної команди вирушать представники Динамо, які в середу, 4 травня, проведуть заключний поєдинок благодійного турніру проти Базеля.

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