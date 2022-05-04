"К тому, что у нас двукратные тренировки, мы готовы. Нам нужно набирать форму. Я себя чувствую хорошо. Мы в Шахтере сыграли несколько матчей, так что, в принципе, втянулись. Но все равно есть еще куда расти.

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Я постоянно на телефоне, постоянно смотрю новости. У меня остались родители в Киеве, а у моей жены – под Мариуполем. Так что даже на связь не всегда удается выйти. Всегда с нетерпением жду от них звонка.

Мы работаем для того, чтобы подарить людям положительные эмоции. Будем стараться, будем "пыхтеть" для того, чтобы добиться результата для нашей страны", – сказал Конопля в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины продолжает сбор в Словении. В лагере "сине-желтых" 11 игроков. Уже в четверг, 5 мая, в национальную команду отправятся представители Динамо, которые в среду, 4 мая, проведут заключительный поединок благотворительного турнира против Базеля.

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