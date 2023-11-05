"Ми будемо нишпорити по Європі в пошуках додаткових варіантів. Але, що важливіше, нам також потрібно буде дивитися на місцевий чемпіонат, щоб покращити команду і бути більш конкурентоспроможними", – цитує Джеррарда Goal.com.

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Нагадаємо, за Аль-Іттіфак вже виступають колишній капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон і Демарай Грей, який перебрався в Азію з Евертона.

Незважаючи на поповнення, Аль-Іттіфак непросто розпочав сезон, оскільки вони посідають сьоме місце в лізі з 21 турнірним пунктом після 12 матчів.

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