Досвідчений півзахисник Джессі Лінгард не стане гравцем Аль-Іттіфака, хоч і залишив про себе хороше враження роботою на тренуваннях.

Упродовж останнього місяця 30-річний Джессі Лінгард тренувався у складі Аль-Іттіфака. Очікувалося, що саудівський клуб підпише контракт з англійцем. Але, як не дивно, забракло грошей. У клубу з Саудівської Аравії. Буває й таке.

Стівен Джеррард та керівники клубу вражені Лінгардом, який демонстрував хороший рівень на тренуваннях. Але контракт колишньому футболісту Манчестер Юнайтед не пропонували, бо клуб не має таких грошей. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у Twitter.

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Для того, щоб підписати Лінгарда, Аль-Іттіфаку потрібно продати двох футболістів. Клуб цього робити не планує. Через фінансові апетити гравця переходу в Аль-Іттіфак не буде.

Нагадаємо, Лінгард перебуває у статусі вільного агента. Минулий сезон колишній хавбек збірної Англії без особливих успіхів відіграв за Ноттінгем Форест – 17 матчів в АПЛ, жодної результативної дії. Після цього півзахисник тренувався у Вест Хемі, але не переконав Девіда Мойєса.

У 9-ти матчах чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіфак набрав 17 очок. Команда Стівена Джеррарда посідає 7 місце таблиці.

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