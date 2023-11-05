"Мы будем рыскать по Европе в поисках дополнительных вариантов. Но, что важнее, нам также нужно будет смотреть на местный чемпионат, чтобы улучшить команду и быть более конкурентоспособными", – цитирует Джеррарда. Goal.com.

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Напомним, за Аль-Иттифак уже выступают бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон и перебравшийся в Азию из Эвертона Демарай Грей.

Несмотря на пополнение, Аль-Иттифак непросто начал сезон, поскольку они занимают седьмое место в лиге с 21 турнирным пунктом после 12 матчей.

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