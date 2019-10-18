"Буде охота!" – Рух анонсував поєдинок проти Інгульця оригінальним промороликом

Рух привертає до себе увагу не лише на футбольному полі – команда презентувала черговий відеоролик-запрошення на матч Першої ліги.

Футбольний клуб Рух продовжує шокувати вболівальників цікавими та оригінальними відоеоанонсами своїх ігор. Цього разу львів’ян запрошують на матч 14-го туру проти команди Інгулець. Проморолик, який Рух опублікував у своєму YouTube-каналі повністю просякнутий мисливською тематикою.

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До слова, матч Рух – Інгулець відбудеться 20 жовтня о 16:30 на стадіоні Скіф. Львівська команда з 24-ма пунктами посідає п’яту сходинку, Інгулець з 27 очками – другий.

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