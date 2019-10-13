Перша ліга: Оболонь-Бровар розгромила Балкани і одноосібно очолила турнірну таблицю

Відбувся ще один матч 13-го туру Першої ліги, в якому Оболонь-Бровар приймала Балкани. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 13 тур

Оболонь-Бровар – Балкани – 3:0

Голи: Батальський, 15, 20, Мединський, 64 (пен.)

Неймовірний гол зі своєї половини поля у матчі Першої ліги посприяв звільненню Шищенка з Миколаєва

У передостанньому матчі 13-го туру Першої ліги київська Оболонь-Бровар розтрощила Балкани і очолив турнірну таблицю. Олександр Батальський ще у першому таймі протягом п’яти хвилин оформив дубль, а на 64-й хвилині з пенальті відзначився Ігор Мединський.

Шахтар обіграв Оболонь-Бровар у товариському матчі

Ця перемога принесла столичній команді 28 очок і першу сходинку, у спину їм дихає Інгулець з 27-ма пунктами. Замикають турнірну таблицю ОПФК Черкащина та МФК Металург з 5-ма та 4-ма очками відповідно.

Наступний матч за "шість очок" Оболонь-Бровар проведе 19 жовтня на виїзді проти команди Металіст-1925. Початок зустрічі о 17:00.

Перша ліга: Металіст 1925 оступився в матчі з кризовим Чорноморцем, Волинь розгромила ОПФК Черкащину