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"Будет охота!", – Рух анонсировал поединок против Ингульца оригинальным промороликом

17:51 32 Читати українською
"Будет охота!", – Рух анонсировал поединок против Ингульца оригинальным промороликом
Рух / ФК Рух

Рух привлекает к себе внимание не только на футбольном поле – команда представила очередной видеоролик-приглашение на матч Первой лиги.

 

Футбольный клуб Рух продолжает шокировать болельщиков интересными и оригинальными видоеоанонсамы своих игр. На этот раз львовян приглашают на матч 14-го тура против команды Ингулец. Проморолик, который Рух опубликовал в своем YouTube-канале полностью пропитан охотничьей тематикой.

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К слову, матч Рух – Ингулец состоится 20 октября в 16:30 на стадионе Скиф. Львовская команда с 24-ю пунктами занимает пятую строчку, Ингулец с 27 очками – второй.

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