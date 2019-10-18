"Будет охота!", – Рух анонсировал поединок против Ингульца оригинальным промороликом

Рух привлекает к себе внимание не только на футбольном поле – команда представила очередной видеоролик-приглашение на матч Первой лиги.

Футбольный клуб Рух продолжает шокировать болельщиков интересными и оригинальными видоеоанонсамы своих игр. На этот раз львовян приглашают на матч 14-го тура против команды Ингулец. Проморолик, который Рух опубликовал в своем YouTube-канале полностью пропитан охотничьей тематикой.

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К слову, матч Рух – Ингулец состоится 20 октября в 16:30 на стадионе Скиф. Львовская команда с 24-ю пунктами занимает пятую строчку, Ингулец с 27 очками – второй.

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