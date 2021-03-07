"Для мене прикладом завжди був Мікаель Лаудруп. Будь-який данець хоче бути схожим на Лаудрупа.

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Натомість мій батько був фанатом таланту Роберто Баджо. Це перший футболіст, чиє екіпірування я придбав. Тому з дитинства я захоплююся і Баджо", – цитує Еріксена офіційний сайт Інтера.

Нагадаємо, у поточному сезоні 29-річний Крістіан зіграв за "чорно-синіх" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Контракт данця з міланським клубом розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

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