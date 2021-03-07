"Для меня примером всегда был Микаэль Лаудруп. Любой датчанин хочет быть похожим на Лаудрупа.

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Зато мой отец был фанатом таланта Роберто Баджо. Это первый футболист, чью экипировка я приобрел. Поэтому с детства я увлекаюсь и Баджо", – цитирует Эриксена официальный сайт Интера.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний Кристиан сыграл за "черно-синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Контракт датчанина с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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