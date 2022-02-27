Голкіпер Микита Федотов також взявся боронити землі України від російських окупантів.

Федотов вирушив до України на перегляд до Металіста, але початок російського наступу змінив його плани.

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Паблік Народна Армія у Facebook повідомив, що Микита разом зі своїм батьком вступили до лав територіальної оборони. "Будь як Микита", – резюмували в дописі.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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