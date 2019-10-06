Брюс вперше у тренерській кар'єрі переміг Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс з 23-ї спроби зміг перемогти Манчестер Юнайтед.
Ньюкасл Юнайтед у матчі 8 туру АПЛ сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед завдяки красивому голу Лонгстаффа.
Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1
Це перша перемога наставника "сорок" Стіва Брюса над "червоними дияволами" за довготривалу тренерську кар'єру. Він зустрічався з манкуніанцями 23 рази.
Ньюкасл після 8 турів набрав 8 очок і перебуває на 16 позиції в турнірній таблиці АПЛ.
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