Брюс вперше у тренерській кар'єрі переміг Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс з 23-ї спроби зміг перемогти Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед у матчі 8 туру АПЛ сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед завдяки красивому голу Лонгстаффа.

Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

Це перша перемога наставника "сорок" Стіва Брюса над "червоними дияволами" за довготривалу тренерську кар'єру. Він зустрічався з манкуніанцями 23 рази.

Ньюкасл після 8 турів набрав 8 очок і перебуває на 16 позиції в турнірній таблиці АПЛ.

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