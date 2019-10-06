Брюс впервые в тренерской карьере победил Манчестер Юнайтед

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс с 23-й попытки смог победить Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед в матче 8 тура АПЛ сенсационно победил Манчестер Юнайтед благодаря красивому голу Лонгстаффа.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

Это первая победа наставника "сорок" Стива Брюса над "красными дьяволами" за длительную тренерскую карьеру. Он встречался с манкунианцами 23 раза.

Ньюкасл после 8 туров набрал 8 очков и находится на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ.

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