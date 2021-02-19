"Якщо відверто, то було передчуття, що Динамо зіграє внічию. У матчі з Брюгге в діях підопічних Мірчі Луческу сподобалося те, що вони діяли досить дисципліновано, за винятком моменту з пропущеним голом: Артем Бєсєдін та Георгій Бущан, очевидно, понадіялися один на одного і схибили.

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Що не сподобалося у грі Динамо, так це нерішучість на підступах до штрафного майданчика бельгійців. Господарям потрібно було діяти активніше, особливо беручи до уваги фактор свого поля. Зусиль одного Віталія Буяльського в передній лінії виявилося недостатньо, щоб схилити шальки терезів на свою користь.

Тим не менше, попри домашню результативну нічию, у наших хлопців залишаються непогані шанси пройти далі. Брюгге у Києві не вразив, тим більше, що і в матчі-відповіді бельгійцям не зможуть допомогти головний тренер і декілька провідних гравців. Це може стати вагомою підмогою для динамівців. Правда, за умови, що вони продемонструють агресивність в атаці і стійкість біля своїх воріт", – сказав Маркевич у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Динамо вдома розписало нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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