"Если откровенно, то было предчувствие, что Динамо сыграет вничью. В матче с Брюгге в действиях подопечных Мирчи Луческу понравилось то, что они действовали достаточно дисциплинированно, за исключением момента с пропущенным голом: Артем Беседин и Георгий Бущан, очевидно, понадеялись друг на друга и ошиблись.

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Что не понравилось в игре Динамо, так это нерешительность на подступах к штрафной бельгийцев. Хозяевам нужно было действовать активнее, особенно учитывая фактор своего поля. Усилий одного Виталия Буяльского в передней линии оказалось недостаточно, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Тем не менее, несмотря на домашнюю результативную ничью, у наших ребят остаются неплохие шансы пройти дальше. Брюгге в Киеве не впечатлил, тем более, что и в ответном матче бельгийцам не смогут помочь главный тренер и несколько ведущих игроков. Это может стать весомым подспорьем для динамовцев. Правда, при условии, что они продемонстрируют агрессивность в атаке и стойкость у своих ворот", – сказал Маркевич в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Динамо дома расписало ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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