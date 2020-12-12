Чемпіони Бельгії вже взимку хочуть позбутися нігерійського форварда, повідомляє Walfoot.

Брюгге не налаштований викупляти Соболя

Бонавентуре демонструє жалюгідну результативність у поточному сезоні (всього 1 гол у 13 матчах), а недавній скандал у автобусі став останньою краплею. Брюгге готовий зробити серйозну знижку для потенційного покупця. Ще влітку "чорно-сині" просили за Денніса 20 млн євро, а зараз погодяться і на 8 млн. У послугах нападника зацікавлений Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, Бонавентуре перейшов із луганської Зорі до Брюгге влітку 2017 року за 1,3 млн євро.

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