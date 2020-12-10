Захисник Брюгге Едуард Соболь, скоріш за все, не продовжуватиме угоду із бельгійським клубом по завершенні орендної угоди.

Вилучення українця у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Лаціо стало вирішальним у долі Соболя в бельгійському клубі.

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За інформацією Voetbalprimeur з посиланням на Het Laatste Nieuws, Брюгге вирішив, що не буде підписувати Едуарда на повноцінній основі. Зазначимо, що українець виступає у Бельгії вже другий сезон, і обидва – на правах оренди. Влітку 2020 року бельгійський клуб мав можливість викупити Соболя за 4 млн євро, проте відмовився від цього.

До слова, українець провів 17 матчів у складі Брюгге у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 асисти.

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