Чемпионы Бельгии уже зимой хотят избавиться от нигерийского форварда, сообщает Walfoot.

Брюгге не настроен выкупать Соболя

Бонавентуре демонстрирует жалкую результативность в текущем сезоне (всего 1 гол в 13 матчах), а недавний скандал в автобусе стал последней каплей. Брюгге готов сделать серьезную скидку для потенциального покупателя. Еще летом "черно-синие" просили за Денниса 20 млн евро, а сейчас согласятся и на 8 млн. В услугах нападающего заинтересован Шеффилд Юнайтед.

Напомним, Бонавентуре перешел из луганской Зари в Брюгге летом 2017 года за 1,3 млн евро.

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