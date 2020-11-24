Колишній форвард луганців Денніс Еммануель Бонавентуре, який нині виступає за Брюгге, потрапив у скандал.

Наставник бельгійців не включив Денніса у заявку на поєдинок Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії. Причиною такого рішення стала неадекватна поведінка гравця в автобусі.

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Як інформує HLN, Бонавентуре обурився тим, що йому не дозволиле обрати місце в клубному транспорті – форвард хотів присісти там, де не дозволено медичним протоколом. Через це екс-гравець Зорі розгнівано покинув автобус.

Зауважимо, у цьому сезоні Денніс провів 10 матчів за бельгійський клуб, в яких забив гол та відзначився двома асистами. До слова, за Зорю нігерієць виступав у 2016-2017 роках.

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