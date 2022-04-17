Матч 33-го туру АПЛ між Вест Хемом та Бернлі вже запам'ятався моторошною травмою хавбека Ешлі Вествуда.

В середині першого тайму трапився дуже моторошний епізод – Влашіч намагався перехопити м'яч у Вествуда, який після цього почав активно кликати лікарів.

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Виявилось, що нога Ешлі неприродно вивернулась, тож лікарі допомогли хавбеку покинути поле лише на спеціальній машині. Влашіч, коли побачив наслідки інцидента, став на коліна та розридався, через що його одноклубники почали втішати хорвата.

Додамо, що на момент перерви Бернлі вів у рахунку (1:0), а Максвелл Корне до того ж не реалізував пенальті у ворота Фабіанскі.

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