В АПЛ попереду складні перегони за останню путівку в Лігу чемпіонів. Тоттенхем і Арсенал мають найкращі перспективи.

Зараз в топ-4 йде Тоттенхем, але поразка від Брайтона зупинила впевнену ходу Антоніо Конте і подарувала надію конкурентам. "Шпори" на 3 очки випереджають Манчестер Юнайтед і Арсенал ("каноніри" ще мають матч в запасі), а на 5 – Вест Хем (команда Ярмоленка зіграла на матч більше).

The Analyst оцінює шанси команди на Лігу чемпіонів. У Тоттенхема – 59% на успіх, в Арсенала – 36,6%, МЮ виділяють лише 4%, а Вест Хему дають мікроскопічні 0,2%.

Календар також говорить на користь Тоттенхема. У "шпор" матч з Ліверпулем, виїзд до Лестера та домашнє дербі з Арсеналом, в якому все, скоріш за все, й вирішиться.

МЮ до кінця місяця має надскладні дуелі з Ліверпулем і Челсі, а також виїзд до Арсенала. Самі "каноніри", окрім трьох лобових матчів з конкурентами, зустрінуться з Челсі.

У Вест Хема три з останніх 5 матчів – проти топ-суперників. Челсі, Манчестер Сіті, Арсенал, ще й Брайтон, який віджив.

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