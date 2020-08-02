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Бруну Фернандеш став найкращим асистентом сезону відразу двох клубів

20:53 - Читать на русском
Бруну Фернандеш став найкращим асистентом сезону відразу двох клубів
Бруну Фернандеш / Getty images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш провів блискучий сезон не лише в АПЛ.

Португалець перебрався у Манчестер Юнайтед під час зимового трансферного вікна і відразу став ключовим виконавцем у команді Сульшера, чим допоміг манкуніанцям пробитися в Лігу чемпіонів.

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Загалом, Бруну Фернандеш провів 14 матчів в АПЛ, у яких забив 8 голів та віддав 7 результативних передач, ставши найкращим асистентом МЮ у чемпіонаті Англії.

Окрім того, 25-річний хавбек віддав найбільше асистів (також 7) у чемпіонаті Португалії у складі Спортінга, де він виступав до переїзду в Англію.

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Теги
Бруну Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Англія Португалія
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