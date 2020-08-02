Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом сезона сразу двух клубов

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш провел блестящий сезон не только в АПЛ.

Португалец перебрался в Манчестер Юнайтед во время зимнего трансферного окна и сразу стал ключевым исполнителем в команде Сульшера, чем помог манкунианцам пробиться в Лигу чемпионов.

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В общем, Бруну Фернандеш провел 14 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач, став лучшим ассистентом МЮ в чемпионате Англии.

Кроме того, 25-летний хавбек отдал больше всего ассистов (также 7) в чемпионате Португалии в составе Спортинга, где он выступал до переезда в Англию.

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