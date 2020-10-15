Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш запевнив, що у нього немає жодних проблем з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером.

"Про це було дуже багато спекуляцій. Спочатку мені приписували конфлікт з товаришами по команді, потім йшлося лише про Віктора Лінделефа. Тепер черга дійшла і до Сульшера.

"Гравці Манчестер Юнайтед "злиють" Сульшера як Моурінью", – Рой Кін

Гадаю, таким чином хочуть дестабілізувати нашу гру. Всі ці чутки не відповідають дійсності. Так, мене замінили у перерві матчу проти Тоттенхема (1:6), але це було суто тактичне рішення тренера. Він сказав, що ця гра майже закінчена, а попереду багато інших. Я не дуже зрадів цьому, але в тій ситуації не сказав нічого такого, що могло нашкодити команді", – цитує Фернандеша MEN.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед провально розпочав сезон АПЛ (3 очки у трьох матчах), що породило чутки про погану атмосферу в команді і навіть відставку Сульшера.

"Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"