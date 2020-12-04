Бен Чілвел, Бруну Фернандеш, Джек Гріліш, П'єр-Еміль Хьойберг, Анджелло Огбонна та Джеймс Ворд-Праус стали кандидатами на звання найкращого гравця чемпіонату в листопаді, повідомляє твіттер АПЛ.

Клуби АПЛ з нового року отримають серйозні обмеження на трансфери – у всьому винен Brexit

Відзначимо, що Бруну у складі Манчестер Юнайтед забив 4 м'ячі та віддав асист у 4 поєдинках, Ворд-Праус – 3 голи та 2 асисти за Саутгемптон, а Гріліш із двома голами та двома асистами став лідером Астон Вілли за результативними діями у листопаді.

Чілвел та Огбонна забили по голу, хоч і грають в обороні, а справжньою несподіванкою стала присутність Хьойберга у цьому списку – данець не відзначався результативними діями минулого місяця. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Англійські ЗМІ та фанати: Зоря влаштувала жалюгідну ніч одному з лідерів АПЛ – вперше в історії, або Жах і сором