Бен Чилвелл, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Пьер-Эмиль Хёйберг, Анджелло Огбонна и Джеймс Уорд-Праус стали кандидатами на звание лучшего игрока чемпионата в ноябре, сообщает твиттер АПЛ.

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Отметим, что Бруну в составе Манчестер Юнайтед забил 4 мяча и отдал ассист в 4 поединках, Уорд-Праус – 3 гола и 2 ассиста за Саутгемптон, а Грилиш с двумя голами и двумя голевыми передачами стал лидером Астон Виллы по результативным действиям в ноябре.

Чилвелл и Огбонна забили по голу, хоть и играют в обороне, а настоящей неожиданностью стало присутствие Хёйберга в этом списке – датчанин не отличался результативными действиями в прошлом месяце. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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