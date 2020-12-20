Півзахисник "червоних дияволів" чи не щодня має непросте завдання – потрапити на роботу, адже його дочка нерідко "перешкоджає" цьому.

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Вона сильно тримає батька та не хоче, аби він покидав її. Маленька дочка прикладає максимум зусиль, щоб Бруну залишився вдома. Це миле відео опублікувала дружина Фернандеша у своєму Instagram.

До слова, у поточному сезоні в активі португальського хавбека 19 матчів у всіх турнірах за Манчестер Юнайтед – 11 голів та 6 асистів.

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