Вейн Руні цілком може розраховувати на продовження родинної слави у рядах Манчестер Юнайтед.

До академії "червоних дияволів" приєднався найстарший син легендарного форварда – 11-річний Кай.

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"День гордості. Кая підписав Манчестер Юнайтед. Продовжуй важко працювати, сину", – написав Руні у Twitter. Вейн разом з дружиною, Колін, особисто прийшов підтримати хлопця. Всього у сім'ї 35-річного англійця четверо синів.

Додамо, що Вейн Руні залишається найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед – 253 голи в 559 матчах. Наразі він виконує обов'язки граючого тренера Дербі Каунті.

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