Полузащитник "красных дьяволов" чуть ли не каждый имеет непростую задачу – попасть на работу, ведь его дочь нередко "препятствует" этому.

Сын Руни присоединился к академии Манчестер Юнайтед – легендарный отец остается лучшим бомбардиром клуба

Она сильно держит отца и не хочет, чтобы он покидал ее. Маленькая дочь прилагает максимум усилий, чтобы Бруну остался дома. Это милое видео опубликовала жена Фернандеша в своем Instagram.

К слову, в текущем сезоне в активе португальского хавбека 19 матчей во всех турнирах за Манчестер Юнайтед – 11 голов и 6 ассистов.

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