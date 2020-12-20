Бруну Фернандеш не может попасть на работу из-за дочери – самое милое видео дня
15:46 - Читати українською
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш имеет сильную поддержку дома.
Полузащитник "красных дьяволов" чуть ли не каждый имеет непростую задачу – попасть на работу, ведь его дочь нередко "препятствует" этому.
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Она сильно держит отца и не хочет, чтобы он покидал ее. Маленькая дочь прилагает максимум усилий, чтобы Бруну остался дома. Это милое видео опубликовала жена Фернандеша в своем Instagram.
К слову, в текущем сезоне в активе португальского хавбека 19 матчей во всех турнирах за Манчестер Юнайтед – 11 голов и 6 ассистов.
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