За почесне звання поборються 8 претендентів, повідомляє офіційний твіттер ліги.

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До списку номінантів потрапили: оборонець Фулхема Йоахім Андерсен (1 асист, 4 кліншіти), вінгер Лестера Харві Барнс (2 голи та 1 асист), латераль Манчестер Сіті Жоау Канселу (2 кліншіти), хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (4 голи, 3 асисти), центрхав Ман Сіті Ілкай Гюндоган (4 голи, 1 асист), півзахисник Вест Хема Джессі Лінгард (3 голи, 1 асист), хавбек Вулверхемптона Рубен Невеш (3 голи, 1 асист) і вінгер Лідса Рафінья (2 голи, 1 асист).

До слова, в січні найкращим був визнаний Гюндоган, який потрапив до кола претендентів і за підсумками лютого.

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