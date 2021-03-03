Низка клубів АПЛ у соцмережах тимчасово прибрала тварин зі своїх емблем, повідомляє Sky Sports. Астон Вілла "втратила" лева, Вест Бромвіч дрозда, а Вулверхемптон вовка.

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Сьогодні (3 березня) відзначається день захисту дикої природи. Англійські клуби разом з іншими відомими компаніями звернули увагу на катастрофічне скорочення популяцій різних тварин за останні десятиліття. "Світ без природи – це неповний світ, як і наша емблема сьогодні", – йдеться у Twitter Астон Вілли.

Взяти участь в акції планують і представники інших країн. Наприклад, Рома, з емблеми якої зникне культова вовчиця.

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