За почетное звание поборются 8 претендентов, сообщает официальный твиттер лиги.

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В список номинантов попали: защитник Фулхэма Йоахим Андерсен (1 ассист, 4 клиншита), вингер Лестера Харви Барнс (2 гола и 1 ассист), латераль Манчестер Сити Жоау Канселу (2 клиншита), хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (4 гола, 3 ассиста ), центрхав Ман Сити Илкай Гюндоган (4 гола, 1 ассист), полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард (3 гола, 1 ассист), хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш (3 гола, 1 ассист) и вингер Лидса Рафинья (2 гола, 1 ассист) .

К слову, в январе лучшим был признан Гюндоган, попавший в число претендентов и по итогам февраля.

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