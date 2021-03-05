Бруну Фернандеш, Лингард, дуэт из Манчестер Сити и еще 5 героев поборются за приз игроку месяца в АПЛ
Английская Премьер-лига составила шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока февраля.
За почетное звание поборются 8 претендентов, сообщает официальный твиттер лиги.
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В список номинантов попали: защитник Фулхэма Йоахим Андерсен (1 ассист, 4 клиншита), вингер Лестера Харви Барнс (2 гола и 1 ассист), латераль Манчестер Сити Жоау Канселу (2 клиншита), хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (4 гола, 3 ассиста ), центрхав Ман Сити Илкай Гюндоган (4 гола, 1 ассист), полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард (3 гола, 1 ассист), хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш (3 гола, 1 ассист) и вингер Лидса Рафинья (2 гола, 1 ассист) .
К слову, в январе лучшим был признан Гюндоган, попавший в число претендентов и по итогам февраля.
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