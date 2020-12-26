Асист на Рашфорда став 30-ю результативною дією для Бруну Фернандеша у матчах АПЛ у складі Манчестер Юнайтед, повідомляє Opta.

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Таким чином, португалець долучився до більш ніж половини командних голів "червоних дияволів" з моменту свого приходу зі Спортінга взимку 2019 року. Загалом, Фернандеш забив 17 голів та 13 асистів за МЮ.

До слова, у поточному сезоні Бруну провів 20 матчів у складі Манчестер Юнайтед, записавши до свого активу 13 голів та 7 асистів у всіх турнірах.

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