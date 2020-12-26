Ассист на Рашфорда стал 30-й результативным действием для Бруну Фернандеша в матчах АПЛ в составе Манчестер Юнайтед, сообщает Opta.

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Таким образом, португалец поучаствовал в более чем половине командных голов "красных дьяволов" с момента своего прихода из Спортинга зимой 2019 года. В общем, Фернандеш забил 17 голов и отдал 13 ассистов за МЮ.

К слову, в текущем сезоне Бруну провел 20 матчей в составе Манчестер Юнайтед, записав в свой актив 13 голов и 7 ассистов во всех турнирах.

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