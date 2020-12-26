Бруну Фернандеш поучаствовал в большей части голов Манчестер Юнайтед в АПЛ
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отличился результативной передачей в матче 15-го тура АПЛ.
Ассист на Рашфорда стал 30-й результативным действием для Бруну Фернандеша в матчах АПЛ в составе Манчестер Юнайтед, сообщает Opta.
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Таким образом, португалец поучаствовал в более чем половине командных голов "красных дьяволов" с момента своего прихода из Спортинга зимой 2019 года. В общем, Фернандеш забил 17 голов и отдал 13 ассистов за МЮ.
К слову, в текущем сезоне Бруну провел 20 матчей в составе Манчестер Юнайтед, записав в свой актив 13 голов и 7 ассистов во всех турнирах.
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