Блавацький: Протягом тижня провели багато розмов з футболістами, хотіли, щоб бразильці зблизилися з українцями

Виконувач обов'язків головного тренера ФК Львів Богдан Блавацький прокоментував поразку від Маріуполя у 28 турі УПЛ.

"У першому таймі грали дисципліновано. Фарт був на нашому боці – Фомін не забив пенальті. У другому таймі посипалися, коли замість Сабіно і Мартана, у яких нагадали про себе старі травми, вийшли нові гравці, після цього гра розвалилася.

Маріуполь впевнено переміг Львів та вийшов на четверту позицію в УПЛ

Позитивний момент в тому, що команда грала по-іншому, було багато ударів, а пропустили м'яч наприкінці, адже пішли вперед після першого пропущеного м'яча. Я не звинувачую гравців.

Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Багато розмов провели на тижні, хотіли, щоб бразильці зблизилися з українцями. Запитали у футболістів, хто читав біблію. 5 бразильців підняли руку. Я їм сказав, що хто без гріха, нехай перший кине в мене камінь. Ми не повинні звинувачувати один одного в помилках", – сказав блавацький в ефірі телеканалу "Футбол 2".