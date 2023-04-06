Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон был заинтересован в том, чтобы Ньюкасл был продан инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

Правительство Британии рассматривало вероятный провал в переговорах Ньюкасла с саудовскими шейхами как опасность для отношений с Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Об этом информирует The Athletic.

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По этой причине британское правительство было заинтересовано в том, чтобы эта сделка состоялась и прошла максимально гладко. Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии, о чём свидетельствуют 59 страниц электронных писем между правительственными чиновниками.

Сообщается, что улучшением имиджа Саудовской Аравии в Англии занимался стратегический советник тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона.

Напомним, что в октябре 2021 года Ньюкасл был продан инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

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