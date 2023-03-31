Нещодавно батько Ансу Фаті виступив з гучною промовою і заявив, що його сину було б краще покинути Барселону. Здається, оточення вінгера готує ґрунт, щоб покинути каталонський клуб вже влітку.

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Фаті незадоволений своїм ігровим часом. Жорже Мендеш, агент гравця, не приховує того, що у нього є варіанти для свого підопічного. Як повідомляє Sport, форвардом зацікавлені декілька англійських клубів. Йдеться зокрема про Челсі, Арсенал, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" – один із більш ймовірних варіантів. Керівництво клубу перебуває в пошуках підкріплення саме в лінію атаки, а також у Мендеша склалися гарні стосунки з Манчестер Юнайтед.

Здебільшого в цьому сезоні Фаті виходить на заміну. Він зіграв у 24 матчах Ла Ліги за Барселону, набравши по системі гол+пас шість очок.

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