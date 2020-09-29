Дорогою до тренувальної бази Барселони Мартін Брейтвейт не дозволив собі проїхати повз свого фаната на інвалідному візку.

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Завбачливо одягнувши маску, 29-річний форвард вийшов з авто та зробив світлину з вболівальником.

Нагадаємо, Мартін приєднався до Барси взимку, перейшовши з Леганеса. За каталонців у Ла Лізі Брейтвейт провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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