Брейтвейт вийшов з машини заради селфі з фанатом в інвалідному візку – зворушливий вчинок форварда Барселони
23:16 - Читать на русском
Нападник каталонського гранда Мартін Брейтвейт ощасливив юного вболівальника "блаугранас".
Дорогою до тренувальної бази Барселони Мартін Брейтвейт не дозволив собі проїхати повз свого фаната на інвалідному візку.
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Завбачливо одягнувши маску, 29-річний форвард вийшов з авто та зробив світлину з вболівальником.
Нагадаємо, Мартін приєднався до Барси взимку, перейшовши з Леганеса. За каталонців у Ла Лізі Брейтвейт провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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