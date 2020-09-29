По дороге к тренировочной базе Барселоны Мартин Брейтвейт не позволил себе проехать мимо своего фаната на инвалидной коляске.

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Предусмотрительно надев маску, 29-летний форвард вышел из авто и сделал фотографию с болельщиком.

Напомним, Мартин присоединился к Барсе зимой, перейдя из Леганеса. За каталонцев в Ла Лиге Брейтвейт провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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