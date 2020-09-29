Брейтвейт вышел из машины ради селфи с фанатом в инвалидной коляске – трогательный поступок форварда Барселоны
23:16 - Читати українською
Нападающий каталонского гранда Мартин Брейтвейт осчастливил юного болельщика "блаугранас".
По дороге к тренировочной базе Барселоны Мартин Брейтвейт не позволил себе проехать мимо своего фаната на инвалидной коляске.
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Предусмотрительно надев маску, 29-летний форвард вышел из авто и сделал фотографию с болельщиком.
Напомним, Мартин присоединился к Барсе зимой, перейдя из Леганеса. За каталонцев в Ла Лиге Брейтвейт провел 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
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