Лондонський клуб готується попрощатись із 32-річним габонським форвардом, стверджує The Times з посиланням на власні джерела.

Арсенал готовий віддати 24 мільйони фунтів за резервного голкіпера

Обамеянг має шанси покинути Емірейтс, але для цього потрібна буде згода наставника Арсенала Мікеля Артети. Фахівець готовий дати "зелене світло" для трансферу при "правильному підході" клубу, який хоче придбати гравця.

Нагадаємо, нападник захищає кольори Арсенала з 2018-го. Минулого сезону П'єр-Емерік Обамеянг провів 39 матчів, в яких відзначився 15-ма голами й 4-ма асистами.

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